Bodrum'da İstinad Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Bodrum'da İstinad Duvarı Çöktü

Bodrum\'da İstinad Duvarı Çöktü

Bodrum'da anayolda istinat duvarı çökmesi sonucu yol trafiğe kapandı, ekipler çalışmalara başladı.

25.12.2024 23:00
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde anayol kenarındaki istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı. Düşen kayalar otomobile çarparken, yolun bir şeridini neredeyse tamamen kaplayan enkaz, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

Ortakent Mahallesi Bodrum- Turgutreis karayolu kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yıkılan taş ve kayalar, ilçe merkezi istikametine giden bir otomobile çarptı. Araçtakiler kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Olay sonrası karayolunun bir şeridi trafiğe kapandı. İhbarın ardından polis, zabıta, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleriyle Muğla 911 gönüllüleri olay yerine geldi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

İlçe merkezine giden araçlar için trafik akışı Ortakent Köyiçi'nden verildi. Kayaların çarptığı otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yoldaki taş ve toprak kaldırılırken enkaz altından bir aracın çıkmaması sevindirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da İstinad Duvarı Çöktü - Son Dakika

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