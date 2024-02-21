Bodrum'da Konteynerler Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Bodrum'da Konteynerler Alev Alev Yandı

Bodrum\'da Konteynerler Alev Alev Yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, elektrik kontağından çıktı ve kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. İşçilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken 3 konteynerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.02.2024 19:42
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Konteynerler alev alev yandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çiftlik Mahallesi Atıcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde elektrik kontağından yangın başladı. Yangın, kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. İşçiler, yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışsalar başarılı olamadılar. Yardım istenmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, alev alev yanan konteynerlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken 3 konteynerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA

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