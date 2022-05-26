Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı

26.05.2022 15:52
Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile bir işletme tarafından yapılan kaçak yapılar yıkıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile bir işletme tarafından yapılan kaçak yapılar yıkıldı. Sahile konulan şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeler kaldırılarak sahil vatandaşın kullanımına açıldı.

Geçen hafta Turgutreis mahallesinde faaliyet gösteren bir otelin, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahile kaçak ve ruhsatsız olarak ahşap restoran ve ahşap mutfak binası yaptığı, ayrıca sahilde kendine özgü plaj yapmak amacıyla palmiyeler diktiği ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahile kaçak ve ruhsatsız şekilde yapıldığı ifade edilen yapıları yıktı. İşletmenin kendine özgü plaj yapmak amacıyla diktiği 14 palmiye ekiplerce söküldü. Bölgede işletme tarafından yapılan restoran çardağının yıkılması için de Cuma gününe kadar süre verildiği bildirildi.

Bu kez direkler dikip şezlonglar koydular

Yaşanan olayın üzerinden bir hafta sonra işletmenin bu kez aynı sahile direk dikip, sahili şezlong, şemsiye, masa ve sandalyelerle doldurduğu öğrenildi. İhbarın ardından ekipler yeniden bölgeye gitti.

Ekipler, işletmenin diktiği direkleri söktü, sahili işgal etmek amacıyla koyduğu şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeler kaldırılarak sahil yeniden halkın kullanımına açıldı. İşletmeye, ayrıca para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Bodrum Kaymakamlığınca sahillerde bu tür işgallere izin verilmeyeceği, kıyıların kamuya açık hale getirileceği ve işgallerle ilgili denetimlerin arttırılarak sürdürüleceği ifade edildi. - MUĞLA

Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı
Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı
Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı
Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı
Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı
Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı
Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı

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Kaynak: İHA

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