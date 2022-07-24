Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran turistler, denizde bol bol fotoğraf çekti. Bodrum'da hava sıcaklığı birkaç gün daha 37-38 derece dolaylarında olacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bodrum'da sıcak hava yoğunluğu - Son Dakika

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