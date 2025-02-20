Bodrum'da Telef Halde Kaplumbağa Bulundu

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Bodrum'da deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, telef halde kıyıya vurdu.

Gündoğan Küçükbük Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta cinsi bir kaplumbağanın kıyıda olduğunu gördü. Yapılan kontrollerde kaplumbağanın telef belirlendi.

Yaklaşık 70 santimetre boyunda ve 50 kilogram ağırlığındaki kaplumbağanın Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri tarafından bölgeden alınacağı bildirildi. Kaplumbağanın telef olma sebebi, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Öte yandan yaklaşık bir ay önce de bölgeye bir deniz kaplumbağasının telef halde vurduğu öğrenildi.