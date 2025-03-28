Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik arama köpeği "Uçak"ın desteğiyle yapılan operasyonda 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Turgutreis Mahallesinde ikamet eden N.A.isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Şahsın iki ikametinde ve işyerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeği "Uçak" ile birlikte arama yapıldı. Aramada 3 bin 500 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.