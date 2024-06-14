Bodrum'dan Datça'ya tatile geldi, denizde ölü bulundu - Son Dakika
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Yerel

Bodrum'dan Datça'ya tatile geldi, denizde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde tatil için gelen bir kişi, denize girdikten sonra arkadaşları tarafından ölü bulundu. Necati Büyükkaya'nın denize balık tutmak için girdiği sırada sendeleyerek düşmesi üzerine arkadaşları tarafından denizde cansız bedeni bulundu.

14.06.2024 13:13
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Bodrum'dan Datça'ya tatile geldi, denizde ölü bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde denize giren vatandaş, arkadaşları tarafından denizde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan tatil için Datça ilçesine gelen Necati Büyükkaya, Bülent Gamsızoğlu ve Muzaffer Talip otelde kalacak paraları olmadığı için İskele Mahallesindeki bir otelin arkasında bulunan ve denize bakan ağaçların altında battaniye üzerinde sabahladılar.

Necati Büyükkaya'nın sabah denize balık tutmak için olta attığı sırada sendeleyerek yere düştüğünü belirten arkadaşları "iyiyim" diyerek denize girdi. Bulundukları yerden 50 metre ileride denize giren ve Necati Büyükkaya'nın bir süre sessiz kalması üzerine arkadaşları tarafından denizde ölü bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'dan Datça'ya tatile geldi, denizde ölü bulundu - Son Dakika

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