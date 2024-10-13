Bodrum FK'da Düğün Heyecanı

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- Bodrum FK'nın mutlu günü

MUĞLA - Bodrum FK'nın başarılı orta saha oyuncusu Samet Yalçın, Güliz Gener ile Bodrum'un gözde otellerinden Ambrosia'da yapılan görkemli bir törenle dünya evine girdi. Sahilde gerçekleşen nikah, çiftin romantik anlarına sahne oldu.

Nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Kulüp Genel Müdürü Süleyman Tekgül ve Kulüp CEO'su Servet Çavuşoğlu yaparken, futbol camiasından birçok isim de bu özel gecede yer aldı. Düğün, unutulmaz anılarla noktalanırken, çiftin mutluluğuna Bodrum FK da ortak oldu.