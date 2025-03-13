Bodrum Gazeteciler Cemiyeti\'nden Geleneksel İftar Programı

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, geleneksel iftar programını düzenlerken, programa Muğla ve Bodrum protokolünden önemli isimler, basın mensupları, turizmciler ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), geleneksel iftar programını Very Chic Hotel'de düzenledi. Programa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Bodrum Ağır Ceza ve Adalet Komisyonu Başkanı Özer Çiloğlu, Bodrum Belediye Başkanvekili Tanju Aksu, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsilcisi Mustafa Demir, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve üyeleri, basın emekçileri ile turizmciler katıldı. Organizasyona Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz katıldı. İftar programında Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından dua edildi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftarımıza Kaymakamımız, Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız katıldı. Bütün meslektaşlarımıza iftar programımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Bunun devamını diler, birlik ve beraberlik içerisinde sürmesini temenni ediyoruz" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Çok güzel bir iftar akşamı oldu, biz de mutlu olduk. Cemiyetin bizleri bir araya getirmesi bizi memnun etti. Ömer Bey'e, bu yemekleri bize sağladığı için teşekkür ediyorum. Kendisi gönlü zengin, genç bir adam; Allah ondan razı olsun. Bodrum'a da bu birliktelik yakışır. Hepimiz bir görevin parçası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Nice Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise, "Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Böyle bir günde gerçekten güzel duygular içerisindeyiz. Hep birlikte zor günler geçiriyorduk, ancak bir araya gelince tüm zorlukları unutuyoruz. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Saygılarımla" dedi.

Öte yandan, programda konuşma yapan gazeteci Ercan Vuranlar ve gazeteci Zeki Özkeskin, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında, Bodrum'daki basın mensupları ve yerel yöneticiler bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Program, birlik ve dayanışma vurgusuyla sona erdi. - MUĞLA