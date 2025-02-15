Bodrum Gençlik Merkezi: Hayaller için Bir Alan - Son Dakika
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Bodrum Gençlik Merkezi: Hayaller için Bir Alan

Bodrum Gençlik Merkezi: Hayaller için Bir Alan

Bodrum Gençlik Merkezi, gençlerin kültür, sanat ve sporla gelişimine katkı sağlıyor.

15.02.2025 15:58
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2021 yılında faaliyetine başlayan Bodrum Gençlik Merkezi; kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle yüzlerce genç ve çocuğun hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Bodrum'da 2021 Nisan ayında açılışı yapılan Bodrum Gençlik Merkezi, gençlerin ve çocukların kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için fırsatlar sunuyor. Kültür, sanat ve spor faaliyetlerinden ücretsiz şekilde yararlanılan merkezde resim, drama, çağdaş minyatür, ebru, yazarlık, şiir, hızlı okuma, bağlama, çocuk edebiyatı, Mesnevi okumaları ve Necip Fazıl okumaları atölyeleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca voleybol, basketbol, okçuluk, judo ve karate dersleri de uzmanlar tarafından veriliyor. Bu eğitimlere katılan yüzlerce genç ve çocuk, hayallerini gerçekleştirebilme fırsatı buluyor.

Resim atölyelerine katılan Rengin Arya Tokmak, "Gençlik Merkezine geliyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Burayı çok seviyorum. Resim dersinde gökkuşağı yapıyorum, altına da çocuklar, kelebekler yapacağım." dedi.

Resim atölyesine katılan çocuklardan Toprak Eymen Kaya da "Burada kurslar var, arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyorum. Gençlik liderlerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Merkezde gençlik lideri olarak görev yapan Dilaver Durmaz, merkezin amaçlarından da bahsederek, "Bodrum Gençlik Merkezi Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir birim. Biz, 2021 Nisan ayında açılışımızı yaptık. Burada sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri yapıyoruz. Bunların yanında sürdürülebilir çevre projeleri ve iklim projelerinin üzerinde çalışıyoruz. Buradaki amacımız, Bodrum'daki gençlerin konfor alanının dışına çıkıp, gerçekten okul ve akademik çalışmaların haricinde faaliyetler yapmaları ve planlamaları. Gençlerimizin kendi planladığı ve yazdığı, hazırladığı projeleri de biz burada uyguluyoruz, yapıyoruz. Bizlere destek olmak isterler ise, proje olarak bizlere yardımcı olabilirler" dedi.

Belli zamanlarda çevre temizliği ve doğa yürüyüşleri de gerçekleştirdiklerini dile getiren Dilaver Durmaz, önümüzdeki günlerde ses, tiyatro, bilgi ve tiyatro yarışmaları düzenleyeceklerini söyledi.

Gençlik Merkezi görevlilerinden Şeymagül Bakır, gençlerde bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal duyarlılığı da önemsediklerine vurgu yaparak şöyle konuştu;

"Gençlik Merkezimiz, gençlerin kendilerini geliştirmeleri, yetenekleri keşfetmeleri ve sosyal hayata aktif katılmaları için dinamik alanlardır. Sanat, bilim, kültür, spor gibi birçok alanda etkinlikler düzenlerken aktif katılımcı olmalarını teşvik ediyoruz. Burada hayal gücünü özgürce ortaya koyabilir, pratik deneyimler kazanabilirler. Yalnızca bireysel gelişimi değil, toplumsal duyarlılığı da ön planda tutuyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri ile çevre temizliği, dezavantajlı gruplara yönelik destek programları, sosyal dayanışma projeleriyle sadece kendi gelişimleri için değil, daha yaşanılabilir dünya içinde gençlerimizin yarınlarını şekillendirmesine katkıda bulunuyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gençlik, Bodrum, Eğitim, Çevre, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Gençlik Merkezi: Hayaller için Bir Alan - Son Dakika

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