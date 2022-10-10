Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem - Son Dakika
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Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem

10.10.2022 00:58
Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki müzisyenler, Ankara'da meslektaşları Onur Şener'in öldürülmesini, 20 dakikalık sessiz eylemle protesto etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki müzisyenler, Ankara'da meslektaşları Onur Şener'in öldürülmesini, 20 dakikalık sessiz eylemle protesto etti.

Ankara'daki bir eğlence mekanında üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaralamış, Şener kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bodrum'da bir araya gelen yaklaşık 50 müzisyen, Onur Şener'in öldürülmesine sessiz eylemle tepki gösterdi. Müzik aletleri ve begonvillerle eyleme katılan müzisyenler, ayrıca kablosu ses sistemine bağlı olmayan bir mikrofon da tuttu. Müzisyenler, 20 dakikalık sessiz eylem sonunda getirdikleri begonvilleri Onur Şener'in fotoğrafının önüne bıraktı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Onur Şener, Ankara, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem - Son Dakika
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