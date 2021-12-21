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Bölgenin en modern hizmet binası olacak - Son Dakika

Bölgenin en modern hizmet binası olacak

21.12.2021 14:39
Bölgenin en modern hizmet binası olacak

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yeni Hizmet binasının yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yeni Hizmet binasının yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Kaba inşaatı ve sıvası tamamlanan Çoban mevkisinde 2 bin 400 metrekare alana sahip hizmet binasının çatı yalıtımı da tamamlanarak iç tesisat çalışmalarına geçildi.

Çıkabilecek yangın ve doğal afetlere daha hızlı müdahale etmek için mevcut İtfaiye Teşkilatının modernizasyon çalışmalarını yürüten Düzce Belediyesi, yeni teçhizatlar, modernize edilmiş son teknoloji araç ve gereçlerin envantere eklenmesinin ardından başlattığı modern itfaiye binası yapım çalışmaları hızla ilerliyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda geçtiğimiz yıl sonunda ilk kazmanın vurulduğu, Çoban mevkisinde 2 Bin 400 metrekare alan içine inşa edilen yeni İtfaiye hizmet binasının kısa sürede kaba inşaatının tamamlanmasının ardından ince işçiliğine geçilmişti. Yeni itfaiye binasının modern donatılara sahip olacağını kaydeden Başkan Özlü, "Modern itfaiye binası alanımızda; 465 metrekare yapı alanı 460 metrekare yeşil alan, 108 metrekare su deposuna sahip olacak. 10 Araç kapasitesinin bulunacağı yeni itfaiye tesisimizde, 6 idari oda, yemekhane, yatakhane, çavuş odası, teras, dinlenme odaları, mescit, spor salonları ve misafirhane bulunacak. Modern hizmet binamızın iç tesisat çalışmalarının da hızlı şekilde ve kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız" dedi.

Bölgeye de hizmet verecek hale getiriyoruz

Araçların modernize edilme işlemlerinin tamamlandığını, ekipman ve personel olarak da bölgenin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye getirildiğinin altını çizen Başkan Özlü, "İtfaiye teşkilatımız bizim göz bebeğimiz olan bir birimimiz. Aynı zamanda her zaman hazır durumda ve her türlü olaya anında müdahale edebilecek şekilde hareket etmesi gereken bir birimimiz. Düzce Belediyesi olarak teşkilatımızın yenilenmesinin yanı sıra yerleşim açısından da her türlü olaya anında müdahale edebilecek hale getirilmesini göz önünde bulundurduk. Çoban mevkisinde yapımı süren yeni ve modern binamızın çatı ve yalıtımı tamamlandı. İç tesisatlarının da kısa sürede tamamlanması sağlanıyor. Düzce geneline olduğu kadar bölgemizde meydana gelebilecek olaylara da hızlı şekilde destek verebilecek hale getiriyoruz. Titiz çalışmalarımız neticesinde modern bir itfaiye binasını ilimize kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Bölgenin en modern hizmet binası olacak

Düzce Belediyesi, Tragger, İtfaiye, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bölgenin en modern hizmet binası olacak - Son Dakika


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