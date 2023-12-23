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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

Bolu'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimini beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Sürücüler dikkatli olmalı.

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı
23.12.2023 - 19:22,
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Bolu'da akşam saatlerinde yağmur yağışının yerini kar yağışına bırakmasıyla D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yarın akşam saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA
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