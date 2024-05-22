Borusan Lojistik'te sendikalaşma süreci işten çıkarmalarla sonuçlandı - Son Dakika
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Borusan Lojistik'te sendikalaşma süreci işten çıkarmalarla sonuçlandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Borusan Lojistik'te sendikalaşma süreci yaşandıktan sonra işten çıkarmalar gerçekleşti. Liman İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Kizir, işverene tepki göstererek sürecin devam edeceğini belirtti.

22.05.2024 12:04  Güncelleme: 12:14
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ZEHRA DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Borusan Lojistik'te geçtiğimiz mart ayında sendikalaştığı için 4 işçi işten çıkarılmış, daha sonra başlayan eylemler nedeniyle işe geri alınmıştı. İşveren, sendikalaşan 24 işçiyi "yüz kızartıcı suçları" gerekçe göstererek işten çıkardı. Fabrika önünde yapılan eylemde konuşan Liman İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Kizir, "Biz buradan bir kez daha Borusan'a sesleniyoruz, günler de aylar da sürse çadırı kapıya kurarız, biz bu süreçten vazgeçmeyiz" dedi.

Gemlik'te faaliyet gösteren Borusan Lojistik'te geçtiğimiz mart ayında Liman İş Sendikası'na üye olan 4 işçi işten atılmış, diğer işçiler ise arkadaşlarına destek olmak için eylemlere başlamıştı. Eylemler sonucunda geri adım atan işveren, işten atılan dört işçinin işe geri alınacağı, sendikalı olan işçilere baskı yapılmayacağı, direniş boyunca çalışılmayan sürelerin ücretleri ödeneceği, ücret ve SGK ödemelerinde kesinti yapılmayacağı ve yasal prosedürlerin başlatılacağı konusunda sendikayla anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmanın üzerinden kısa bir süre geçerken, Borusan yönetimi dün 24 işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarmalar sonrası liman işçileri, iş yeri önünde eylem yaptı.

"Biz bu süreçten vazgeçmeyiz"

Eylemde konuşan Liman İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Kizir, şöyle konuştu:

"Mart ayının başında Liman İş Sendikası, Borusan'da çalışan liman işçileriyle birlikte bir sendikalaşma sürecine girdi. Mart ayının ortasına doğru sendika çoğunluğunu yakalamak üzereyken Borusan haksız yere önce dört arkadaşımızın iş akdini feshetti. Buna tepki olarak içeride çalışan arkadaşlarımız çalışmama haklarını kullandılar. Bu eylem dört gün sürdü. Bunun sonunda araya siyasi partilerin liderleri, bölge milletvekilleri ve belediye başkanları devreye girerek sendikayla işletmeyi bir araya oturtup sonuca varıldı.

Atılan dört işçi arkadaşın işe alınması, yapılan grev ya da eylemden dolayı hiçbir işçinin sorumlu tutulmaması, bundan sonra insanların anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkına el değilmeyeceği yönünde Borusan Holding söz verdi. Geldiğimiz süreçte Borusan Holding hukuksuzluğa devam etmekte, insanları sendikadan istifa etmiyorlar diye bugün itibariyle 24 işçi net, kesin olmamakla birlikte 30 işçi, 25/2 yüz kızartıcı suçtan insanlar anayasal hakkını kullandıkları için iş akdini feshetti. Bunun üzerine liman içerisinde çalışan üyelerimiz  buna tepki göstererek çalışmama haklarını kullandılar.

Biz buradan bir kez daha Borusan'a sesleniyoruz, günler de aylar da sürse çadırı kapıya kurarız, biz bu süreçten vazgeçmeyiz. İşçi arkadaşlarımız da kararlı eylemlerine devam ediyorlar. Biz de sendika olarak var gücümüzle yanlarındayız. Değerli kamuoyundan talebimiz, Borusan'ın yarattığı mağduriyeti Türkiye kamuoyuna duyurmanızdır."

Borusan Lojistik\'te sendikalaşma süreci işten çıkarmalarla sonuçlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Borusan Lojistik'te sendikalaşma süreci işten çıkarmalarla sonuçlandı - Son Dakika

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