Boşanma davasına gelin aracıyla gitti! Bir de üzerine "Bekarlık sultanlıktır" yazısı astırdı - Son Dakika
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Boşanma davasına gelin aracıyla gitti! Bir de üzerine "Bekarlık sultanlıktır" yazısı astırdı

14.05.2022 12:38

Avcılar'da yaşayan Özgür Ağaoğlu isimli vatandaş, boşanma davasına "Bekarlık sultanlıktır" yazısı astırdığı, gelin aracı gibi süslettiği arabasıyla gitti. Bundan sonra asla evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Ağaoğlu, "Aracımı süslettim ve adliyeye gittim sonrasında. Avcılar'da başladım yolculuğuma, her yeri dolaştım. Şimdi de Tekirdağ'a gideceğim" şeklinde konuştu.

Avcılar'da yaşayan Özgür Ağaoğlu, eşi ile problemli olan evliliklerini sonlandırmak için boşanmak istedi. Aylardır boşanmaya çalışan Ağaoğlu dün sabah saatlerindeki boşanma davası için erkenden uyanarak aracını gelin arabası gibi süsletti ve adliyeye gitti. Dava sonucunda eşi ile boşanan Özgür Ağaoğlu, "Bekarlık sultanlıktır" yazılı aracı ile İstanbul'u gezdi. Süslenen araç havadan da görüntülendi.

"ARACIMI SÜSLETTİM, SONRA ADLİYEYE GİTTİM"

Özgür Ağaoğlu, "Sabah evimin yanındaki bir çiçekçiye gittim 'Ben boşanıyorum, ne kadar süsleme olur?' dedim, 'Bugün hemen yapabiliriz' dediler. Hemen aracımı süslettim ve adliyeye gittim sonrasında. Avcılar'da başladım yolculuğuma, her yeri dolaştım. Şimdi de Tekirdağ'a gideceğim" şeklinde konuştu.

Boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği araçla gitti! Arka cama yazdırdığı yazıyı gören gülüyor

"İLK BAŞTA GELİN ARABASI ZANNEDİYORLAR"

Trafikteki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği Ağaoğlu yaşananlar ile ilgili, "Benim 5 seneden beri nikahlı karımdı, biz ayrılmaya karar verdik. Uzun süre anlaşmaya çalıştık ama anlaşamayınca ortak bir karar ile ayrılmak istedik. Ben aracımı bu şekilde süsletip adliyeye gittim sabah. Allah herkese nasip etsin. Evli olup da çoluğu çocuğu olmayanlara özellikle bekarlık sultanlıkmış gerçekten. Benim bir ahım vardı, 'Boşandığım zaman bu şekilde yapacağım' diyordum, yaptım. Bu şekilde Arnavutköy'e kadar geldim. Gören insanlar şaşırıyor. İlk başta gelin arabası zannediyor, yazıyı görünce gülüp geçiyorlar. Bundan sonra asla evlenmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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İstanbul, Tekirdağ, Tragger, Avcılar, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Boşanma davasına gelin aracıyla gitti! Bir de üzerine 'Bekarlık sultanlıktır' yazısı astırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma davasına gelin aracıyla gitti! Bir de üzerine "Bekarlık sultanlıktır" yazısı astırdı - Son Dakika
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