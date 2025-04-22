Boşanma Oranı Artıyor: 2024'te 187 Bin - Son Dakika
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Boşanma Oranı Artıyor: 2024'te 187 Bin

Boşanma Oranı Artıyor: 2024\'te 187 Bin

Aile Danışmanı Selver Yazıcı, boşanmalardaki artışın nedenini çiftlerin birbirini tanımadan evlenmesine bağlıyor.

22.04.2025 12:55
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Aile Danışmanı Selver Yazıcı, 2023 yılında 173 bin olan boşanma sayısının 2024 yılında 187 bin olduğunu söyleyerek, "Boşanan insanların birbirini tanımadan ve beklentilerini anlamadan evlilik kurduklarını anlıyoruz" dedi.

Boşanma oranlarının 2024 yılında 2023'e göre binde 2,7 arttığını söyleyen Selver Yazıcı, "TÜİK'in Şubat ayının sonunda yayımladığı verilere göre, boşanma oranları 2024'te 2023 yılına göre binde 2,7 oranında artmış bulunuyor. 2023'te 173 bin çift boşanırken, 2024'te 187 bin çift boşanmış bulunuyor. Bu boşanmaların en dikkat çekici tarafı ise boşanmaların yüzde 33,7'si ilk 5 yılda gerçekleşmiş. Bu oranlara baktığımız zaman biz şunu görüyoruz; insanlar birbirlerini tanımadan ve beklentilerini anlamadan evlilik kurmuşlar. Aynı evin içine girip beklentilerin aynı olmadığını görünce de boşanma kararı almışlar" dedi.

Yazıcı, çift terapisinin bu aşamada çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda biz çiftlere evlilik öncesi çift terapisini öneriyoruz. Hem kişinin kendini hem de karşı tarafı tanıması, hem de beklentilerini belirleyip ona göre evlenmesi anlamında kişilere evlilik öncesinde çift terapisini özellikle belirtiyoruz. Çift terapisi sadece bir problem yaşandığında değil, aslında yaşanacak problemlerin önüne geçmek açısından da çok önemli" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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