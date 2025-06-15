Bozdoğan Belediye Başkanı\'ndan Babalar Günü Mesajı

Babaların aile ve toplum hayatındaki fedakarlıklarına dikkat çeken Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel; "Babalar, ailenin sessiz gücüdür" dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, babaların aile ve toplum hayatındaki yeri ile fedakarlıklarına dikkat çekerek tüm babaların gününü kutladı. Başkan Özel, mesajında "Hayatımızın her anında, bizlere yol gösteren, gölgesiyle sığınak olan, sessizce ama yüreğiyle varlığını hissettiren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum. Babalar, evlatlarının ilk kahramanı, ailenin sessiz gücü, fedakarlığın, emeğin ve sabrın simgesidir. Onlar, gecesini gündüzüne katarak çalışan, evladının bir tebessümüne dünyaları veren yüce gönüllü insanlardır. Bu özel günde, başta ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmet ve minnetle anıyor, evlatlarının varlığına anlam katan, iyi insan olmaları için emek veren tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Bozdoğan'da daha mutlu, daha huzurlu bir gelecek için çalışırken; bizleri var eden, değerlerimizi yaşatan babalarımızın duası ve desteği daima en büyük gücümüz olmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN