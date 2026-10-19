Bozkır'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Anıt Meydanı'nda törenle kutlandı - Son Dakika
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Bozkır'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Anıt Meydanı'nda törenle kutlandı

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Bozkır\'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Anıt Meydanı\'nda törenle kutlandı
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Konya Bozkır'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda tören düzenlendi. Belediye Başkanı Nazif Karabulut, daire amirleri ve mahalle muhtarlarının katıldığı törende muhtarlığın yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekildi; program çelenk koyulmasıyla sona erdi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda tören düzenlendi. İlçe protokolü ve mahalle muhtarlarının katıldığı programda, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekildi.

İlçedeki Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, daire amirleri ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı. Programda konuşan Bozkır Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karabayır Mahallesi Muhtarı Bünyamin Ünlü, "Devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimi olan muhtarlarımız, mahallelerin gelişim ve değişim sürecine ortaklık ederek kamu hizmetlerinin halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil eden muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir" dedi.

Tören, Atatürk büstüne çelenk koyulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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