Bozkır\'da Acil Durum Tatbikatı

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Konya'nın Bozkır ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin katılımıyla acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla ikaz-alarm ve personel tahliye tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat, muhtemel afet veya acil durum senaryolarına karşı personelin bilinçlendirilmesi ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında, ikaz-alarm sistemlerinin doğru şekilde kullanımı, personelin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve toplanma alanlarında belirlenen prosedürlerin uygulanması gibi adımlar uygulandı. Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu tür tatbikatların önemine dikkat çekerek, acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Tatbikatın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından, katılımcılara olabilecek eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Benzer tatbikatların düzenli aralıklarla tekrarlanacağı ve personelin bu konuda sürekli eğitimlerle destekleneceği belirtildi. - KONYA