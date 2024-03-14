Bozüyük Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saraycık Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

14.03.2024 11:20  Güncelleme: 11:25
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saraycık Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti, hemşehrilerini selamladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem belediye ve il genel meclis üyesi adayları ile birlikte Saraycık Caddesi üzerinde hizmet veren esnafı ziyaret ederek, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, taleplerini ve düşüncelerini dinleyerek fikir ve projelerini paylaştı.

Kaynak: ANKA

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