Bozüyük Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir'de Kalkınma İçin Çalışacağını Söyledi

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, İzmir'de sadece şehrin değil tüm ülkenin kalkınması için çalışacağını belirtti. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali ile Meyve ve Sebze Halini ziyaret ederek projelerini anlattı. Tugay, esnafın sorunlarına duyarsız kalmayacaklarını ve önümüzdeki dönemin esnaf dostu bir dönem olacağını vurguladı. Ziyarete CHP il ve ilçe yönetimi de katıldı.