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BTÜ'den İngilizce çalıştayı - Son Dakika

BTÜ'den İngilizce çalıştayı

09.02.2022 13:56

BTÜ'den İngilizce çalıştayıBURSA Bursa Teknik Üniversitesi öncülüğünde "Türkiye'deki Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı" yapıldı.

BTÜ'den İngilizce çalıştayı

BURSA Bursa Teknik Üniversitesi öncülüğünde " Türkiye'deki Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı" yapıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim ve Değişim Derneği (E-DER)'in ortaklaşa düzenlediği "Türkiye'deki Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı", Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da yapıldı. Çalıştaya, okullarda görevli öğretmenler ve üniversitedeki akademisyenler katıldı. Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sarıoğlu, dünyadaki İngilizce öğrenimi ve Türkiye'deki durumu ele alan bir sunum gerçekleştirdi. E-DER Bursa Şube Başkanı Ümit Sadık Kurşun da çalıştayın önemine vurgu yaptı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise yapılan bu çalışmayı önemsediklerini ifade ederek, "Şehrimizin üniversitesi ile böyle bir çalışmayı yapmak, bizim ve Türkiye için çok önemlidir. Rektörümüz ile de paylaştım. Bu çalıştayın sonuçlarını bizzat Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e kendimiz arz edeceğiz. Kendisi bu tarz çalışmaları çok destekliyor. Hayata geçmesi ile ilgili bir sonucu olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Arif Karademir de, yeni bir üniversite olmalarının yanı sıra iyi bir eğitim verdiklerini belirterek, "Bakanlığımızın yurt dışına göndereceği yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin dil eğitimi alma hakkı var. Bunun ücretini de bakanlık karşılıyor. O şekilde kurs veren 5-6 üniversiteden bir tanesiyiz. Yeni kurulmuşuz ama bu kaliteyi yakalamışız. Uluslararası normlarda 7 konuda mükemmeliyet seviyesinde olmak az bir şey değil. Diğer taraftan bildiğiniz gibi TEKNOFEST'te çok iyiyiz. 6 bin öğrenci ile 100 takım katılmak ve finalist çıkarmak, en özgün yazılım, otonom, dronelarda Türkiye birinciliği ve dört elektrikli araçla katılmak öyle kolay şeyler değil" diye konuştu.

"Milli Eğitim sistemindeki en tartışılan, 'Yetersiz uygulamalı eğitim' konusunda da biz dokunuş yaptık. Uzun dönem stajlarımız var. Son sınıfa gelen öğrencilerimiz dört ay firmalarda çalışıyor ve bunların da yüzde 70'i işe giriyor" diyerek sözlerini sürdüren Rektör Karademir, "Bu seneki sezonda bir tanesinde 17 arkadaşımızı staja göndermişiz şu anda 14 tanesi işe girmişler. Bizler bugün yaptığımız çalıştayda da bakanlık ve YÖK nezdinde bir karşılığının olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından karşılıklı belge takdiminin ardından tüm gün sürecek çalıştay başlamış oldu.

BTÜ'den İngilizce çalıştayı
BTÜ'den İngilizce çalıştayı
BTÜ'den İngilizce çalıştayı

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milli eğitim bakanlığı, İngilizce, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BTÜ'den İngilizce çalıştayı - Son Dakika


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