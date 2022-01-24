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Bu da küçük deveci - Son Dakika

Bu da küçük deveci

24.01.2022 11:46
Bu da küçük deveci

Burhaniye ilçesinde, 17.Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği kapsamında düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi görürken, Şenyiğit adlı deve ile arenaya çıkan 12 yaşındaki Mehmet İkiz de ilgi odağı oldu.

Burhaniye ilçesinde, 17.Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği kapsamında düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi görürken, Şenyiğit adlı deve ile arenaya çıkan 12 yaşındaki Mehmet İkiz de ilgi odağı oldu. Devenin yularını bırakmayan küçük çocuk hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Burhaniye'de düzenlenen güreşler Marmara ve Ege'nin çeşitli il ve ilçelerinden 180 deveyi konuk ederken, İzmir'in Dikili ilçesinden gelen ortaokul öğrencisi Mehmet İkiz de ilgi odağı oldu. Boynunda deveci atkısı ve peşinde devesi ile arenaya çıkan İkiz, ailesinin 4 adet devesinin bulunduğunu söyledi. Dikili Cumhuriyet Ortaokulu 6.Sınıfına giden Mehmet İkiz, "Buraya babam Hüseyin İkiz ile geldim. Develeri çok sevdiğim için onlardan korkmuyorum. Deve de benim arkamdan ayrılmıyor. Her hafta bir yerde güreş oluyor. Güreşler Pazar günleri olduğu için bende bu güreşlere katılıyorum. Bu gün de Burhaniye'ye geldik. Bizim 4 adet devemiz var. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanlarımızda var. Hayvanları çok seviyorum. Sezon boyunca bütün güreşlere katılacağım" dedi. - BALIKESİR

Bu da küçük deveci

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Zeytinyağı, Zeytin, İzmir, Hasat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu da küçük deveci - Son Dakika


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