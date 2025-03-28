Buca'da İşçiler Maaş Krizi Nedeniyle İş Bıraktı - Son Dakika
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Buca'da İşçiler Maaş Krizi Nedeniyle İş Bıraktı

Buca\'da İşçiler Maaş Krizi Nedeniyle İş Bıraktı

Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarını alamayan Buca Belediyesi işçileri iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eylem nedeniyle ilçede çöpler birikerek vatandaşların tepkisini topladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eylemi yersiz buldu.

28.03.2025 18:21  Güncelleme: 18:25
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Ramazan Bayramı öncesi Buca Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi, işçilerin iş bırakma eylemine neden oldu. İş bırakma eylemi sebebiyle, ilçede neredeyse her mahallede oluşan çöp yığınları tepkiyle karşılandı.

Buca Belediyesi'nde, şubat ayı maaşlarının, dört aylık geriye dönük farkların ve iki aylık gıda kartı ödemelerinin yapılmaması üzerine işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Belediyede çalışan bin 600'ün üzerinde işçi eyleme katılırken ve ilçede 2 gündür çöpler toplanmıyor. Toplanmayan çöpler nedeniyle ilçedeki çöp konteynerleri ağzına kadar dolu, çevresinde çöp yığınları birikmiş halde çirkin bir görüntü sergiliyor. Çocuk parkının hemen yanında köpeklerin eşelediği çöpler, sağlığı da olumsuz etkiliyor

Vatandaşlar tepkili

İnönü Mahallesi'nde toplanmayan çöplerden rahatsız olan vatandaşlar belediyenin çevre temizliği konusunda her zaman ihmalkar davrandığını belirtti. Defalarca şikayet etmelerine rağmen çöplerin toplanmadığını söyleyen vatandaşlar Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a tepki gösterdi.

Başkan eylemi yersiz gördü

Buca Belediyesi'nde çalışan işçilerin yaptığı iş bırakma eylemiyle ilgili açıklama yapan Başkan Görkem Duman ise, "Bizler, birinci derecede sorumlu olduğumuz Buca halkının refahı için gece gündüz çalışırken bazı belediye işçilerinin gerçekleştirdiği bu eylem yersizdir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buca'da İşçiler Maaş Krizi Nedeniyle İş Bıraktı - Son Dakika

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