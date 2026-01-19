İncirde verim ve kalite için Buharkent'te örnek proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İncirde verim ve kalite için Buharkent'te örnek proje

İncirde verim ve kalite için Buharkent\'te örnek proje
19.01.2026 15:54  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buharkent Belediyesi öncülüğünde kurulan 1. ve 2. Etap İlek Bahçeleri, sürdürülebilir tarım için incir üreticilerine sağlıklı ve uygun fiyatlı ilek temin etmeyi hedefliyor. Açılış 21 Ocak 2026'da yapılacak.

Tarımda sürdürülebilir üretimi desteklemek, incir üreticilerine uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli ilek temin etmek amacıyla hayata geçirilen 1. ve 2. Etap Buharkent İlek Bahçeleri'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Buharkent Belediyesi öncülüğünde, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde kurulan 1. ve 2. Etap İlek Bahçeleri, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Açılış töreni, Feslek Mahallesi'nde bulunan ilek bahçesinde Feslek Çayı DKY Köprüsü'nün güneyinde gerçekleştirilecek. Aydın'da ilk olma özelliği taşıyan 1. Etap İlek Bahçesi, 2025 yılında Ortakçı Mahallesi'nde 17 dönümlük alanda 400 adet ilek fidanının dikilmesiyle oluşturuldu. Düzenli bakım ve sulama çalışmalarıyla gelişimini sürdüren fidanlar, meyve vermeye hazır hale geldi. Projenin ikinci aşaması olan 2. Etap İlek Bahçesi ise Feslek Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda 500 adet ilek fidanı dikilerek 2026 yılı Ocak ayında tamamlandı. İncir üretiminde verim ve kaliteyi artırmayı hedefleyen proje ile üreticilerin ilek temininde yaşadığı sorunların azaltılması, sağlıklı ve kontrollü ilek üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Projenin, Buharkent başta olmak üzere bölge genelindeki incir üreticilerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tarımsal üretimi güçlendirecek bu anlamlı açılışa tüm vatandaşları davet ederek, Buharkent'in incirde marka değerini daha da yukarı taşıyacak yatırımların kararlılıkla sürdürüleceği ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirde verim ve kalite için Buharkent'te örnek proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:38:05. #7.11#
SON DAKİKA: İncirde verim ve kalite için Buharkent'te örnek proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.