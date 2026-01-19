İncirde verim ve kalite için Buharkent\'te örnek proje

Tarımda sürdürülebilir üretimi desteklemek, incir üreticilerine uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli ilek temin etmek amacıyla hayata geçirilen 1. ve 2. Etap Buharkent İlek Bahçeleri'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Buharkent Belediyesi öncülüğünde, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde kurulan 1. ve 2. Etap İlek Bahçeleri, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Açılış töreni, Feslek Mahallesi'nde bulunan ilek bahçesinde Feslek Çayı DKY Köprüsü'nün güneyinde gerçekleştirilecek. Aydın'da ilk olma özelliği taşıyan 1. Etap İlek Bahçesi, 2025 yılında Ortakçı Mahallesi'nde 17 dönümlük alanda 400 adet ilek fidanının dikilmesiyle oluşturuldu. Düzenli bakım ve sulama çalışmalarıyla gelişimini sürdüren fidanlar, meyve vermeye hazır hale geldi. Projenin ikinci aşaması olan 2. Etap İlek Bahçesi ise Feslek Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda 500 adet ilek fidanı dikilerek 2026 yılı Ocak ayında tamamlandı. İncir üretiminde verim ve kaliteyi artırmayı hedefleyen proje ile üreticilerin ilek temininde yaşadığı sorunların azaltılması, sağlıklı ve kontrollü ilek üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Projenin, Buharkent başta olmak üzere bölge genelindeki incir üreticilerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tarımsal üretimi güçlendirecek bu anlamlı açılışa tüm vatandaşları davet ederek, Buharkent'in incirde marka değerini daha da yukarı taşıyacak yatırımların kararlılıkla sürdürüleceği ifade etti. - AYDIN