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Buharkent'te trafik kazası: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak dururken, kazada 2 kişi yalandı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzeri Ortakçı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 09 PE 286 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Refüje çıkan araç burada bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada araç sürücüsü H.S. ve yolcu konumundaki eşi Ş.S. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda herhangi bir başka kazanın yaşanmaması için önlem alırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise araçta oluşabilecek olumsuzluklara gerekli kontrolleri yaptı. Trafik, kaza yapan aracın çekici marifeti ile yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.