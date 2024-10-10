Bulgar Turistler Edirne'de Balık Alıyor - Son Dakika
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Bulgar Turistler Edirne'de Balık Alıyor

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Kur farkı nedeniyle Bulgar turistler, Edirne'den balık almayı tercih ediyor, tasarruf sağlıyorlar.

10.10.2024 16:02
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(EDİRNE) -Bulgar turistler, artan kur farkından dolayı balık alışverişini Edirne'den yapıyor. Balık Pazarı esnaflarından Yusuf Çimen, "Onlara bir palamut 5- 6 leva, Türkiye'de 125 TL. Aynı balık Bulgaristan'da 20 leva. 20 levaya almak yerine 6 levaya alıyorlar. 14 leva, 280 TL fark var" dedi.

Bulgaristan'ın para birimi leva, bugün 19,12 TL'den işlem gördü. Balıkçı esnafı Yusuf Çimen, Bulgarların en çok palamut balığını tercih ettiğini, Bulgaristan'da 20 leva olan palamutun Edirne'de 6 levaya denk geldiğini ifade etti. Çimen, Bulgarların kur farkından dolayı Edirne'de bir palamut balığına 280 TL daha az ödediğini söyledi.

Çimen, şöyle konuştu:

"Çok şükür satışlarımız yerinde Bulgarlar bu ara yoğun  gelmeye başladı. Yaz boyunca gelemediler. Sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğundan dolayı. Kendi halkımız olsun Bulgarlar olsun balığa yoğun bir ilgi var. Sezon açıldı ikinci ayımız, hava sıcaklığı biraz düşmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde satışların daha iyi olacağına inanıyoruz. Onlar biraz daha palamut severler, torik, tombik gibi… Onlara bir palamut 5-6 leva, Türkiye'de 125 TL. Aynı balık Bulgaristan'da 20 leva. 20 levaya almak yerine 6 levaya alıyorlar. 14 leva, 280 TL fark var. Sınırları yok. 10, 20, 30 tane alıyorlar. Çok nadirdir 2-3 tane alanlar. Bir geliyorlar bir daha ne zaman gelecekleri belli değil. Bizim kendi insanımız her gün geliyor. Bu balıklara her zaman ulaşabilirler."

Kaynak: ANKA

Bulgaristan, Ekonomi, Edirne, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bulgar Turistler Edirne'de Balık Alıyor - Son Dakika

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