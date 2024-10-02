Burdur'da Otobüs Saldırısı - Son Dakika
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Yerel

Burdur'da Otobüs Saldırısı

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Yolcu muaviniyle tartışan kişinin yakınları, otogarda şoförlere sopalarla saldırdı.

02.10.2024 17:38
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(BURDUR) - Burdur'da otobüste muavinle tartışan yolcunun yakınları, otogarda muavin ve şoförleri sopalarla darp etti.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir- Antalya seferini yapan otobüs Bilecik'te yolcu indirdiği sırada muavin İ.M. ile bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından muavin değiştirildi ve otobüs yoluna devam etti. Muavinle tartışan yolcu, daha sonra durumu telefonla Burdur'daki yakınlarına bildirdi ve iki otomobille Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen yolcunun yakınları otobüsün gelmesini bekledi. Otobüsün, gelmesiyle birlikte yaklaşık 8 kişilik grup, sopalarla otobüs şoförleri Y.E., A.Ç. ve muavin M.E.'ye saldırdı. Otobüsün camlarına da zarar veren saldırganlar, getirdikleri sopaları olay yerinin yakınlarına atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E., A.Ç. ve M.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis tarafından tespit edilip gözaltına alınırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur\'da Otobüs Saldırısı
Kaynak: ANKA

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