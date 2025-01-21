Bursa, Afet Risk Azaltma Programına Üye Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa, Afet Risk Azaltma Programına Üye Oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'in 'Making Cities Resilience 2030' programına üye olarak kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirme çalışmalarına hız verdi. Program kapsamında dünya genelindeki diğer kentlerle iş birliği yapılarak afet yönetiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

21.01.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Afet Risk Azaltma Ofisi tarafından kentlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi, iş birliği yapılması ile karşılıklı bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla başlatılan 'Making Cities Resilience 2030' (MCR2030) (Şehirleri Dirençli Hale Getirmek) programına üye oldu.

Bursa'yı daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde 1792 kentin üye olduğu BM bünyesindeki Afet Risk Azaltma Ofisi tarafından başlatılan 'Making Cities Resilience 2030' (MCR2030) (Şehirleri Dirençli Hale Getirmek) programına üye oldu. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından başvurulan programla, üye olan diğer ülkelerin kentleriyle çalışılarak, afet yönetiminde açık, şeffaf ve etkili mücadele sağlayacak bir yol haritasına da sahip olunacak. Ayrıca program kapsamında üye kentler arasında kullanılmakta olan donanım altyapısı, yazılım ve diğer teknik konular hakkında işbirliği de söz konusu olabilecek. Programa Türkiye'den üye olan 6 Büyükşehir Belediyesinden biri olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti afete dirençli hale getirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

MCR2030 programının nihai hedefi

MCR2030 programı, yerel yönetimlerin afet risklerine karşı direnç kazanma yolculuğunda hangi noktada olduklarını anlamalarına katkı sağlayarak, riskleri azaltma ve afet direncini artırmaları için yol haritası sunuyor. Bu sayede oluşturulan ağ, şehirlerin güvenli, dirençli ve sürdürülebilir olmasının sağlanması yolunda yerel yönetimlere rehberlik ediyor.

MCR2030'un nihai hedefi, kentlerin 2030 yılına kadar kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlayarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11'in (SDG11), 'Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek' ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, Paris Anlaşması ve Yeni Kentsel Gündem dahil olmak üzere diğer küresel çerçevelerin gerçekleştirilmesine doğrudan katkıda bulunmaktır. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, Yerel Yönetim, Politika, Çevre, Yerel, Yaşam, Dünya, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa, Afet Risk Azaltma Programına Üye Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:02 Bolu Kartalkaya’daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
09:43 Ümit Özdağ’ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
15:50 Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:38 ABD Başkanı Trump’ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
15:32 Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında ’mağdur’ sıfatıyla ifade verecek Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:24 İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
15:17 Türkiye’nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 11:29:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa, Afet Risk Azaltma Programına Üye Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.