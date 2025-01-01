Bursa'da 2024'ün Son ve 2025'in İlk Bebeklerine Ziyaret - Son Dakika
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Bursa'da 2024'ün Son ve 2025'in İlk Bebeklerine Ziyaret

Bursa\'da 2024\'ün Son ve 2025\'in İlk Bebeklerine Ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, 2024'ün son ve 2025'in ilk doğan bebeklerini Bursa Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek ailelerinin mutluluklarına ortak oldu. Saldız, bebeklere altın takarak ailelerine hediyeler verdi.

01.01.2025 01:23  Güncelleme: 01:25
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Şehir Hastanesi'nde 2024'ün son, yeni yılın ise ilk doğan bebeklerini ziyaret edip, ailelerinin sevincine ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, 2024'ün son ve 2025'in ilk ziyaretini Bursa Şehir Hastanesi'ne yaptı. Başkanvekili Saldız ve eşi İpek Saldız, beraberindeki Başhekim Yardımcısı Dr. Burcu Günsoy ile birlikte hastane personeline çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Başkanvekili Saldız, bebekleri 2024 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Gülcan ve Metin Çağlayan çiftini ziyaret etti. Çocuklarına Ezgi Ela ismini veren Çağlayan çiftine çiçek ve bebek seti hediye edilirken, Saldız minik bebeğe de altın taktı. Başkanvekili Saldız, daha sonra 2025'in ilk bebeğini de ziyaret etti. Elif ve Nevzat Ünlü çifti, Bilge ismini verdikleri bebeklerinin sevincini Başkanvekili Saldız ve beraberindekilerle birlikte yaşadı. Ünlü çiftine de çiçek ve bebek seti takdim edilirken, Başkanvekili Saldız minik bebeğe altın taktı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, "2024'ün son dakikalarında Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık personelini, yılın son bebeğini ve 2025'in ilk bebeğini ziyaret ettik. Allah onlara uzun ömürler versin. Sağlık emekçilerimize teşekkür ediyorum. Kentimize de kazasız, belasız, mutlu ve huzurlu yeni bir yıl diliyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 2024'ün Son ve 2025'in İlk Bebeklerine Ziyaret - Son Dakika

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