Bursa'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bursa\'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni açılan imar yollarında kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatlarını aralıksız sürdürüyor. Altyapı çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

11.03.2025 14:23  Güncelleme: 14:26
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni açılan imar yollarında başlattığı altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için altyapı çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Bu çerçevede yeni açılan imar yollarında kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatları devam ediyor. Kestel'in Esentepe Mahallesi'nde 3 bin 500 metrelik kanalizasyon ve 2 bin metrelik yağmur suyu iletim hattı ile Osmangazi ilçesinde bulunan muhtelif mahallelerde bin 300 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatının yüzde 50'lik kısmı tamamlandı.

Yeni yılla birlikte altyapı çalışmalarını artırdıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Birçok ilçe ve mahallede altyapı çalışmalarımızı görebilirsiniz. Hiç ara vermeden bir çalışmayı bitirip diğerine başlıyoruz. Hali hazırda mevcut devam eden çalışmalarımız da var. Kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatından kayıp kaçakla mücadeleye kadar tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın temellerini sağlamlaştırma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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