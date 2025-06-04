Bursa'da Bayramda Kamyon Geçişi Yasağı - Son Dakika
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Bursa'da Bayramda Kamyon Geçişi Yasağı

Bursa\'da Bayramda Kamyon Geçişi Yasağı
04.06.2025 15:32
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Bursa Valiliği, bayramda kamyon ve tanker geçişlerini 2 gün yasaklayarak trafikte tedbir aldı.

Bursa Valiliği, bayramda yaşanabilecek kaza ve trafik yoğunluğunu önlemek için 'kamyon, çekici ve tanker' geçişlerine 2 gün boyunca izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak trafikte bir dizi tedbirler alındı. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla alınan tedbirleri Bursa Valiliği yazılı olarak açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"04 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren 06 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00'e kadar Ankara ili istikametine, Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar,

D-100 karayolu İstanbul İlinden Bolu İli Gerede ilçesine kadar, D-750 karayolu Bolu İli Gerede ilçesinden Ankara iline kadar, İzmir ili istikametine; O5 (Gebze-İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200 karayolu Ankara ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar, D-260 karayolu Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar iline kadar, D-300 Karayolunda Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya ili istikametine; D-650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D-200 karayolu Ankara ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar,

D-260 karayolu Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar iline kadar, D-300 Karayolunda, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlayacaktır. Ancak, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla yukarıda belirtilen ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Bayramda Kamyon Geçişi Yasağı - Son Dakika

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