 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Boşanma Kararı Alan Kadın Aracını Süsleyerek Tur Attı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Boşanma Kararı Alan Kadın Aracını Süsleyerek Tur Attı

Bursa'da 10 yıllık evli olduğu eşi ile ortak bir şekilde boşanma kararı alan Gülşah A., aracını gelin arabası gibi süsleyerek şehirde tur attı. Olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bursa\'da Boşanma Kararı Alan Kadın Aracını Süsleyerek Tur Attı
14.12.2023 - 09:49,
Abone Ol

Bursa'da 10 yıllık evli olduğu eşi ile ortak bir şekilde boşanma kararı alan 29 yaşındaki Gülşah A., aracını gelin arabası gibi süsletti. Aracına 'Boşanıyoruz', '10. sezon büyük final', 'mutlu son : )' yazarak şehirde tur attı. Bazıları, araca hayretler içerisinde baksa da, bazıları Gülşah A.'nın aracının arkasına geçerek konvoy oluşturdu. İHA'ya konuşan Gülşah A. "Sadece eğlenmek amacıyla yaptım ama sosyal medyada hayli ilgi gördü. Bana destek mesajları yağdı" dedi. 2 çocuk annesi, olayın ardından sosyal medyada kötü yorum yapan görümcelerine de tepki gösterip, "Hani Barbi bebeğinizi almıştınız. Ben size 2 çocuk verdim. İnsanları anlamak çok zor" dedi.

İHA'ya başından geçenleri anlatan Nilüfer'de fantezi giyim satıcısı Gülşah A., "Videonun viral olduğu gün eşimle ortak bir şekilde boşanma kararı aldık. Bende bu karar sonrası çiçekçiye giderek aracımı süsletmek istedim. Durumu çiçekçiye anlattığımda bana 'Çok araç süsledim böyle' diye cevap verdi. Ben de buna karşılık olarak 'Benimki farklı olacak' dedim. Öyle de oldu. Aracımı süslettikten sonra birkaç tur atmak istedim. Yoldayken görenler korna çaldı. Bazıları ise arkama geçerek konvoy oluşturdu. Normalde büyütülecek bir şey yok. Ben olayı biraz eğlenceli hale getirmek istedim. Adliyeye korna ve konvoylar eşliğinde girdim" dedi.

"Eşim gelmedi, biz de boşanamadık"

Adliyeye kornalar eşliğinde giren Gülşah A., "Adliyeye girdim, amacım eşimin aracı görmesiydi. Adliyeye gelmedi, biz de boşanamadık. Aracı da göremedi. Sonrasında aracımın videoları sosyal medyaya düşmüş. Eşim de oradan gördü. Aslında kötü bir amacım yoktu, sadece eğlenmek istedim" diye konuştu.

"Görümcelerim bana yapılan kötü yorumların altına daha kötü yorumlar yaptı"

Boşanma kararı alana kadar görümceleri ile bir problemi olmadığını belirten A., "Bugüne kadar yaşadığımız olayları bildikleri için ailemden de bir tepki görmedim. Eşimin ailesinden de büyük bir tepki almadım. Sadece görümcelerim, bana yapılan kötü yorumların altına daha kötü yorumlar yapmışlar. Aslında bugüne kadar kendileriyle hiçbir sorunum olmamıştı. Kendilerini herkese çok güldürdüler. Aslında eşim de durumun farkında. Amacımın onu rezil etmek olmadığını çok iyi biliyor. Sadece onun için aracı süsledim ben. O da ben de duruşumuzu bozmadık. Bir tek görümcelerim bozdu. Beni gelin olarak aldıklarında "barbie bebeğimizi aldık" diyorlardı. Şimdi ne oldu. 2 çocuk dünyaya getirdim. Onlar yaptıkları yorumlarla ayıp ettiler" dedi.

"Aracımın arkasına 'Boşanıyoruz' ve 'Gülşahlice' yazdırdım"

"Aracımın arkasına 'Boşanıyoruz' ve 'Gülşahlice' yazdırdım. Çünkü herkes beni bu isimle tanıyor. Aracım da tanınan bir araç olduğu için, görenlerden bazıları korna basarken bazıları ise arkama geçerek konvoy yaptı. Araçtakinin ben olduğumu anlasınlar diye arkasına Gülşahlice diye kendi imzamı attım. Görüntüler sosyal medyada yayılınca bir çok destek mesajı da aldım." dedi.

Diğer yandan mahkeme ilk duruşmada karar vermezken, boşanma davası ise ileri bir tarihe ertelendi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İhlas Haber Ajansı, Tragger, Bursa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Boşanma Kararı Alan Kadın Aracını Süsleyerek Tur Attı - Son Dakika


09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
09:02
Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki: Kabul edilemez bir yaklaşım Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki: Kabul edilemez bir yaklaşım
08:39
İbrahim Çelikkol, Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay'ın iltifatı sonrası omzundan öptü İbrahim Çelikkol, Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay'ın iltifatı sonrası omzundan öptü
08:34
Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik
08:19
49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında 49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında
07:58
Ankara Sincan'da tartıştığı eski eşini başından vurarak öldüren şahıs yakalandı Ankara Sincan'da tartıştığı eski eşini başından vurarak öldüren şahıs yakalandı
03:18
Ödül alan süperstar Ajda Pekkan'dan Gazze mesajı: Savaşın bitmesini diliyorum Ödül alan süperstar Ajda Pekkan'dan Gazze mesajı: Savaşın bitmesini diliyorum
01:43
Starbucks'a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Starbucks'a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika
09:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
09:02 Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki: Kabul edilemez bir yaklaşım
08:39 İbrahim Çelikkol, Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay'ın iltifatı sonrası omzundan öptü
08:34 Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik
08:19 49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında
07:58 Ankara Sincan'da tartıştığı eski eşini başından vurarak öldüren şahıs yakalandı
03:18 Ödül alan süperstar Ajda Pekkan'dan Gazze mesajı: Savaşın bitmesini diliyorum
01:43 Starbucks'a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
00:34 Zorunlu trafik sigortası azami prim artış oranı yüzde 5 olarak belirlendi
00:27 Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 09:51:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Boşanma Kararı Alan Kadın Aracını Süsleyerek Tur Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement