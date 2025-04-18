Bursa'da 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu' Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu' Hizmete Açıldı

Bursa\'da \'Çocuk Dostu Metro İstasyonu\' Hizmete Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nu 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu'na dönüştürdü. Rengarenk oyun alanları ve çocuklara özel tasarımlar ile donatılan istasyon, çocukların eğlenceli ve öğretici bir şekilde vakit geçirmesine olanak tanıyor.

18.04.2025 14:05  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde BURULAŞ iş birliğiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nu 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu'na dönüştürdü. Rengarenk bankların ve oyun alanlarının bulunduğu istasyonda, çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirme imkanı bulacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla karşılamaya hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ iş birliğiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda tasarlanan Çocuk Dostu Metro İstasyonu'nu törenle hizmete açtı. Kalıcı duvar oyuncakları, oyun alanları ile çocukların konforu düşünülerek hazırlanan istasyonda, basamaklar da öğretici bilgilerde donatıldı. Uyarı levhalarının ve yönlendirmelerin çocukların anlayacağı şekilde yeniden düzenlendiği istasyonda, bebek bakım odası da oluşturuldu. Tüm bilgilendirme ve uyarı anonslarının çocukların sesiyle yapıldığı istasyonda, duvarlar da rengarenk boyandı.

Bayraklarla ve balonlarla süslenen 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu'nun açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ilçe belediye yöneticileri, muhtarlar, çocuklar ve aileleri katıldı.

"Bu kentin neşesi, bu ülkenin geleceğisiniz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nun artık renklerin konuştuğu, duvarlarının oyun alanına dönüştüğü bir istasyon haline geldiğini söyledi. Çocukların en kıymetli yolcuları olduğunu belirten Başkanvekili Işıkyıldız, bu istasyonu bir neşe ve umut durağına dönüştürmek istediklerini ifade etti. Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne giden yüzlerce çocuğun bu istasyondan geçtiğini hatırlatan Işıkyıldız, "Biz de onların bu zorlu yolculuğunu biraz olsun kolaylaştırmak, yüzlerinde bir tebessüm bırakmak istedik. Bu istasyon artık sizin. Bu istasyonda yapılan her şeyin ilham kaynağı sizsiniz. Buradaki resimler, oyunlar sizin için. Çünkü siz özelsiniz. Siz bu kentin neşesi, bu ülkenin geleceğisiniz. 'Çocuk Dostu İstasyon' projemizle birlikte çok anlamlı bir tarihi de şimdiden kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yaklaşırken, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayramın ruhunu kalbimizde taşıyoruz" dedi.

"Kentimizdeki tüm çocuklar gülsün istiyoruz"

BURULAŞ ile birlikte ulaşımda artık sadece erişilebilirliği değil, aynı zamanda güveni, konforu, kente aidiyet duygularını da planladıklarını anlatan Işıkyıldız, Çocuk Dostu İstasyon projesinin de bu anlayışın bir parçası olduğunu söyledi. Toplumun tüm kesimleri için hayatı kolaylaştıracak projeler ürettiklerini, yaşlılar, dezavantajlı kesimler ve çocuklar için metro istasyonlarını engelsiz hale getirdiklerini ifade eden Işıkyıldız, "Duraklarda görsel rehberlemeyi geliştiriyoruz. Şoförlerimize empati ve çocuklarla iletişim eğitimleri veriyoruz. Araç filomuzu geliştiriyor, çevreci araçlar alıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuk Dostu İstasyon projemizi büyütmeyi, Bursamızda daha çok çocuk dostu alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız her yerde güvende olacak. Çünkü biz kentimizdeki tüm çocuklar gülsün istiyoruz. Gülsün ki, bu kent hep canlı kalsın. Atatürk'ün izinde; geleceğimiz için, çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ı şimdiden kutluyorum. Bayramınız kutlu, gülüşünüz hiç eksik olmasın" diye konuştu.

Genç Dostu Metro İstasyonu müjdesi

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, raylı sistemlerde 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu' ismiyle yeni bir bakış açısını hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin nasıl oluştuğu hakkında bilgi veren Beşli, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'ndan geçerken hastaneden çıkıp trene binen çocukları görmüş. Hemen bizi arayıp talimat verdi. Hastaneye gelen çocukların, buraya mutsuz gelmemesini, tedaviden sonra evlerine üzgün gitmemelerini istedi. Biz de bu istasyonu çocuklar için özel hale getirdik. Hastaneye gelen çocuklara ve ailelere moral vererek tedavilerine katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızın kendi istasyonlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Uludağ Üniversitesi İstasyonu'nu da 'Genç Dostu Metro İstasyonu'na dönüştürmek için çalışıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle, Çocuk Dostu Metro İstasyonu miniklerin hizmetine sunuldu. Daha sonra 'renklerle hayaller' duvarına el izlerini bırakan çocuklar ve protokol üyeleri, metro istasyonunu gezdi. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, 23 Nisan, Ulaşım, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu' Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:58:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu' Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement