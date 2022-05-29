Bursa'da çöp eve giden zabıta şok oldu! Çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri görevlendirildi. Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde Nebibe Ç.'nin (74) evine giden zabıta ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkardı. Osmangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri evde yaklaşık 10 kamyon daha çöp olduğunu aktarırken, aynı evin 4 ay önce de temizlendiğini ve 2 kamyon çöp çıkarıldığını belirttiler.

NAYLON POŞETE SARILIYDI

Evden çıkarılan çöpleri kontrol eden zabıta ekipleri, naylon poşet içerisine sarılı yüklü miktarda para buldu. Ekipler, poşete sarılı olarak buldukları yüklü miktarda Türk Lirası ve dolarları görünce şoka uğradı.

15 DAKİKADA SAYDILAR

Mahalle muhtarı, zabıta ve polis ekiplerinin yaka kamerasıyla kayıt altına aldıkları temizlik işleminden sonra bulunan parayı 4 zabıta personeli 15 dakikada saydı. Çöp evden çıkarılan yaklaşık 112 bin Türk Lirası ve 6 bin 100 dolar için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu.