Bursa'da çöp eve giden zabıta şok oldu! Çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıktı - Son Dakika
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Bursa'da çöp eve giden zabıta şok oldu! Çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıktı

29.05.2022 16:23

Bursa'da zabıta ekipleri, temizlik için gittikleri "çöp ev"den 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıkınca şok yaşadı. Zabıtalar, yüklü parayı saymak için 15 dakika boyunca zaman harcadılar.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri görevlendirildi. Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde Nebibe Ç.'nin (74) evine giden zabıta ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkardı. Osmangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri evde yaklaşık 10 kamyon daha çöp olduğunu aktarırken, aynı evin 4 ay önce de temizlendiğini ve 2 kamyon çöp çıkarıldığını belirttiler.

Çöp evden resmen servet çıktı! Merdivene oturan zabıtalar çuvaldaki paraları say say bitiremedi

NAYLON POŞETE SARILIYDI

Evden çıkarılan çöpleri kontrol eden zabıta ekipleri, naylon poşet içerisine sarılı yüklü miktarda para buldu. Ekipler, poşete sarılı olarak buldukları yüklü miktarda Türk Lirası ve dolarları görünce şoka uğradı.

Çöp evden resmen servet çıktı! Merdivene oturan zabıtalar çuvaldaki paraları say say bitiremedi

15 DAKİKADA SAYDILAR

Mahalle muhtarı, zabıta ve polis ekiplerinin yaka kamerasıyla kayıt altına aldıkları temizlik işleminden sonra bulunan parayı 4 zabıta personeli 15 dakikada saydı. Çöp evden çıkarılan yaklaşık 112 bin Türk Lirası ve 6 bin 100 dolar için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu.

Çöp evden resmen servet çıktı! Merdivene oturan zabıtalar çuvaldaki paraları say say bitiremedi
Çöp evden resmen servet çıktı! Merdivene oturan zabıtalar çuvaldaki paraları say say bitiremedi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da çöp eve giden zabıta şok oldu! Çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da çöp eve giden zabıta şok oldu! Çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıktı - Son Dakika
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