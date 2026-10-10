Bursa'da Filistin'e destek yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı - Son Dakika
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Bursa'da Filistin'e destek yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı

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Bursa\'da Filistin\'e destek yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı
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Bursa'da Gazze Dayanışma Platformu ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından 'Direnişten Dirilişe Aksa Tufanı' adlı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş ve AK Partili yetkililer katıldı; Gazze için sessiz kalmama mesajı verildi.

Bursa'da "Direnişten Dirilişe Aksa Tufanı" yürüyüşünde çok sayıda vatandaş, Filistin'e destek için bir araya geldi.

Gazze Dayanışma Platformu ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından "Direnişten Dirilişe Aksa Tufanı" adlı yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı. Yürüyüşte Gazze'de yaşananlara dikkat çekilerek, hayatını kaybeden siviller ve yerinden edilen aileler için dayanışma mesajları verildi. Katılımcılar, Filistin halkının özgürlük mücadelesine desteklerinin süreceğini ifade ettiler. Yürüyüşte Filistin'e destek çağrıları yapılırken, mazlumların yanında olunması ve bölgede yaşananlara karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Yürüyüşe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Filistin'in özgürlük mücadelesinin tüm insanlığın ortak vicdan meselesi olduğunu belirterek, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Dünyanın gözleri önünde yaşananlara, hayatını kaybeden çocuklara ve yerinden edilen ailelere dikkat çeken Biba, mazlumların yanında, zulmün karşısında durmaya ve özgür Filistin'in sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Filistin'e destek yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı - Son Dakika
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