Bursa'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Bursa\'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atıcılar Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında yaklaşık 1500 kişiyle birlikte oruç açtı. Başkan Mustafa Bozbey, Ramazan ayının kardeşlik ve dayanışma ruhunu vurguladı.

03.03.2025 10:52  Güncelleme: 10:54
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atıcılar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yaklaşık 1500 kişiyle aynı sofrayı paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Dayanışmanın paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel yaşandığı bu mübarek günlerde, tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayının huzur ve esenlik içinde geçmesini diliyorum" dedi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu, düzenlediği programlarla tüm kentte yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi'nde geleneksel iftar programı düzenledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iftar programı öncesinde eşi Seden Bozbey ile birlikte Reşat Oyal Kültür Parkı ve Yüksek İhtisas Fuar Alanı'nda kurulan Ramazan Meydanlarını ziyaret etti. Ramazan için özel hazırlanan meydanlarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaşacaklarını söyledi.

Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, daha sonra yaklaşık 1500 kişinin katıldığı Atıcılar'daki iftar programına katılarak vatandaşlarla aynı sofrada buluştu. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı programda, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

İftar sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan'ın tüm Bursa'da huzur ve yardımlaşma içerisinde geçirilmesi temenni etti. Bursa'da 1061 mahalle bulunduğunu ve hepsinin sorunlarının bildiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Sorunların çözümlerini de biliyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm konusundaki hassasiyetimiz üst seviyede. Halkımızın, çocuklarımızın, torunlarımızın yeşil alanı, parkları, sosyal alanları olan güzel yerlerde yaşam sürmesini arzuluyoruz. Tüm sorunları çözeceğimize emin olabilirsiniz. Ramazan ayının bereketini, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen komşularımızla aynı sofrada buluşmak bizler için büyük bir mutluluktu. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel yaşandığı bu mübarek günlerde, tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayının huzur ve esenlik içinde geçirilmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, iftar programının ardından Zafer Cami'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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