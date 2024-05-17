Bursa'da Gençlik Şöleni Başladı - Son Dakika
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Bursa'da Gençlik Şöleni Başladı

Bursa\'da Gençlik Şöleni Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Şöleni' kortej yürüyüşüyle başladı. Başkan Mustafa Bozbey, gençlere yaraşır şekilde kutlama yapacaklarını belirtti.

17.05.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik Şöleni' kortej yürüyüşlüyle başladı. Başkan Mustafa Bozbey, " Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayramı, gençlere yaraşır şekilde kutlayacağız" dedi.

Bursalılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir birinden özel etkinliklerle kutluyor. Üç gün sürecek dev organizasyon, kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra sporcular ve birçok genç katıldı.

"Bursalılara yakışanı yapmaya devam edeceğiz"

Gençlik şöleninin üç gün boyunca süreceğini ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlanacağını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Hüdavendigar Kent Parkı'nda, gençlerimizin birbirleriyle dostluk kuracağı yarışmalar, etkinlikler ve konserler olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayramı, Bursa'ya ve gençlere yaraşır bir şekilde kutlayacağız. Bu bayram hepimizin bayramı. Bundan böyle hem milli hem de dini bayramlarımızı coşkuyla, güvenle ve huzurla kutlamaya devam edeceğiz. Bursa'ya ve Bursalılara yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizim ilkemiz, Bursalıların gülümsemesini sağlamak. Tüm hemşerilerimizi Hüdavendigar Kent Parkı'nda üç gün boyunca sürecek olan gençlik şölenimize bekliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından sporcular tarafından Başkan Mustafa Bozbey'e Türk Bayrağı işlemeli tablo hediye edildi. Saltanat Kapıdan başlayıp Atatürk Anıtı'na kadar devam eden kortej, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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