Bursa'da Organ Bağışçıları İçin Mevlit - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Organ Bağışçıları İçin Mevlit

Bursa'da organ bağışçıları anısına mevlit okutuldu ve dua edildi. Lokma ikramıyla program sona erdi.

06.11.2024 20:36
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Bursa'da organ bağışçıları için mevlit okutuldu, dua edildi

BURSA - Bursa'da vefat edip yakınları tarafından organları bağışlanan merhumlar için Bursa'da mevlit ve dua programı düzenlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Organ Bağışı Haftası kapsamında Yeşil Cami'de öğle namazına müteakip gerçekleştirilen programda organlarıyla umut olan merhumlar dualarla anıldı.

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Gülbahar Çalışkan, "Her yıl yaptığımız gibi hayatlarını kaybedip organlarını bağışında bulunarak organ nakil listesinde bekleyen hastalarımız için umut olan merhum ve merhumelerimiz adına İl Sağlık Müdürlüğü olarak mevlid-i şerif okuttuk. Lokma döktürdük. Ailelere sabırlar diliyoruz ve bu iyilik hareketinin katlanarak devam etmesini canı gönülden istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mevlit programının sonunda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Organ Bağışçıları İçin Mevlit - Son Dakika

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