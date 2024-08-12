Bursa'da Su Kesintisi Uygulanacak

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi, altyapı çalışmaları sebebiyle Mudanya'nın bazı kırsal mahalle ve merkez mahallerinde kesinti uygulanacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mudanya İlçesi Çepni Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Akköy Mahallesi, İpekyayla Mahallesi, Yaylacık Mahallesi, Küçükyenice Mahallesi, Dereköy Mahallesi, Kaymakoba Mahallesi, Mirzaoba Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Şükrüçavuş Mahallesi üst kısımları ve Halitpaşa Mahallesi Çepni yolu ve civarında 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 09: 00-23.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA