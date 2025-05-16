Bursa\'da Sürdürülebilir Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle, 17 ilçede altyapı çalışmalarını ihtiyaca uygun ve eşit hizmet anlayışı ile sürdürüyor.

Kentin gelecek vizyonunu oluşturacak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarını bilimin ışığında ve katılımcı bir anlayışla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan ise daha yeşil, sürdürülebilir ve altyapısı güçlü bir Bursa için saha çalışmalarına hız verdi. BUSKİ'nin çalışmalarıyla kenti daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir altyapıya kavuşturma hedefi doğrultusunda, son olarak Mudanya'ya bağlı Bademli Mahallesi de projeye dahil edildi.

Bu çerçevede eski Mudanya Yolu Caddesi'nde başlatılan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı çalışmasının kısa sürede tamamlanması ve bölgenin daha güçlü bir altyapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'yı geleceğe güvenle taşımak adına altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürecekleri mesajını verdi. - BURSA