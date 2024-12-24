Bursa'da Vakfiyeler Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Vakfiyeler Sergisi Açıldı

Bursa\'da Vakfiyeler Sergisi Açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde vakıf eserlerine yönelik fotoğraf sergisi açıldı, ziyaretçilere sunuldu.

24.12.2024 11:54
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Bursa Vakfiyeleri ve Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) beğeniye sunuldu.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Açılışta kısa bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Medeniyetimizin vakıf medeniyeti olduğuna dair yaygın bir kanaat vardır. Ama bu, tarihte olmuş bitmiş bir tecrübeden ibaret değildir. Vakıf dediğimiz bu gelenek, fiilen bünyemizde, genetik kodlarımızda ve gelecek ufkumuzda da var olan kurumsal bir yapı. Sergide, bu yolcuğunun başlangıcından itibaren işaretlerini görmüş olacağız" dedi.

Güzel çalışmalara imza atacağız

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız ise, "Hasan Basri Öcalan hocamın büyük katkılarıyla ilki 3-4 Ekimde Ankara'da düzenlenen sempozyumun ikincisini de Bursa'da düzenlemek nasip oldu. Güzel bir sempozyum gerçekleşti. Bizlere tercümeleriyle katkı sunan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da birlikteliğimiz devam edecek. Birlikte çok daha güzel çalışmalara imza atmayı temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm vakfiyeler tek sergide

Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan da 3 ay önce Vakıf Geleneği ve Bursa Vakıfları Sempozyumu için yola çıktıklarına işaret ederek, "Sempozyum kapsamında bir çeşitlilik olmasını istediğimiz için topladığımız vakfiyeleri bir fotoğraf sergisi ile sunmaya karar verdik. Sempozyumun ardından, sergimizi öğrencilerimizin ayağına da getirelim istedik. Sergimizde Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından, ikisi hariç hepsi orijinal olan vakfiyeleri, yani vakıf eserlerinin şartnamelerini göreceksiniz. Bize destek veren sayın valimize, sayın vakıflar bölge müdürüne, sayın rektörümüze, bütün akademisyenlere, Birlik Vakfına ve şimdi sergimize iştirak eden hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından misafirler sergide yer alan eserleri inceledi.

Sergi, 27 Aralık tarihine kadar BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde ziyaretçilerin beğenisine açık tutulacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Vakfiyeler Sergisi Açıldı - Son Dakika

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