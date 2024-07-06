Bursa'da yangın mağduru köylülere yardım eli - Son Dakika
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Bursa'da yangın mağduru köylülere yardım eli

Bursa\'da yangın mağduru köylülere yardım eli

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan yangında hayvanları ve ürünleri zarar gören köylüler için örnek bir dayanışma hareketi hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köylüler arasındaki dayanışmaya köprü oldu.

06.07.2024 11:08  Güncelleme: 11:09
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan yangında hayvanları ve ürünleri zarar gören köylüler için örnek bir dayanışma hareketi hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köylüler arasındaki dayanışmaya köprü oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Büyükorhan ilçesinde yaşanan yangında hayvanları ve ürünleri zarar gören vatandaşlar büyük mağduriyet yaşamıştı. Bunun üzerine bir araya gelen İnegöl ilçesi Boğazköy sakinleri, Büyükorhan'daki çiftçilere yardım etmek için harekete geçti. Aralarında 300 balya saman toplayan İnegöllü vatandaşlar, malzemelerin ulaştırılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek araç talebinde bulundu. Tarım Peyzaj AŞ'den görevlendirilen kamyona yüklenen 300 balya saman, belediye ekipleri tarafından Büyükorhan'daki Mazlumlar ve Bademlik mahallelerine ulaştırıldı. Samanları teslim alan mahalle sakinleri, İnegöl Boğazköylü vatandaşlara ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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