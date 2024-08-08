Bursa'da Yavru Sazanlar Göllere Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Yavru Sazanlar Göllere Bırakıldı

Bursa\'da Yavru Sazanlar Göllere Bırakıldı

Bursa İl Tarım Müdürlüğü organizasyonu ile Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen yavru sazanlar Bursa genelindeki göl ve göletlere bırakıldı. İznik Gölü başta olmak üzere toplam 3 milyon 350 bin adet yavru sazanın bırakıldığı projede, balık popülasyonunun sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.

08.08.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Tarım Müdürlüğü organizasyonu ile Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen yavru sazanlar Bursa genelindeki göl ve göletlere bırakıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık popülasyonunun devam etmesi amacı ile Bursa'da İznik Gölü, Gölyazı ile birlikte diğer göller, baraj gölleri ve göletlere toplam 3 milyon 350 bin adet yavru sazan bıraktı. İpsala Su Ürünleri Üretim Tesislerinde üretimi gerçekleştirilen milyonlarca yavru sazan göllere bırakıldı.

3 milyon 350 bin yavru sazan özel araçlar üzerindeki tankerlerle Bursa'ya getirildi. Yavru sazanlar Gölyazı, İznik Gölü, baraj gölleri ile diğer göl ve göletlere bırakıldı. Proje kapsamında İznik Gölüne ise 2 milyon adet yavru sazan bırakıldı. Edirne İl Tarım Müdürlüğü ekipleri Orhangazi'ye getirilen yavru sazanları İznik Gölü'nün Orhangazi yakasından suya bıraktı. Yetkililer üretimi tamamlanan 3 milyon 350 bin adet yavru sazanın Bursa bölgesinde belirlenen tam 41 noktaya bırakıldığını belirterek, 2 yıllık süre sonunda balıkların tutulma seviyesine geleceğini bu sayede göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun sürdürülebilir olmasını sağlayacaklarını ifade ettiler. Balıkların suya bırakıldığı alanda yetkililerle buluşan Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, İznik Gölü'nde 20 yıl öncesine kadar yaşayan balığın dörtte bir seviyesinde balık olduğunu belirterek, ancak buna rağmen İznik gölünde halen balıkçılık devam ediyor. İl Tarım Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum dedi. Bektaş balıkların 2 yıl süre ile yetişeceğini ve daha sonra tutulabileceğini de belirterek, vatandaşları bilinçsiz balık avlanma konusunda da uyardı. - BURSA

Kaynak: İHA

İznik Gölü, İpsala, Edirne, İznik, bursa, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Doğa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Yavru Sazanlar Göllere Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:22:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Yavru Sazanlar Göllere Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement