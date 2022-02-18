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Bursa'dan Kars'a uzanan kardeş eli - Son Dakika

Bursa'dan Kars'a uzanan kardeş eli

18.02.2022 10:38
Bursa'dan Kars'a uzanan kardeş eli

Miniklerin yüzünü güldüren 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu seferki adresi UEDAŞ Çağrı Merkezi'nin yer aldığı Kars oldu.

Miniklerin yüzünü güldüren 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu seferki adresi UEDAŞ Çağrı Merkezi'nin yer aldığı Kars oldu.

Bursa'dan yola çıkan iyilik hareketi bin 500 kilometre öteye mutluluk taşıdı. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından hayata geçirilen 'Kardeşim Üşümesin Projesi' kapsamında Kars'taki 187 öğrenciye kışlık mont, bere ve eldiven hediye edildi. Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Digor ilçesindeki köy okullarına ulaşan UEDAŞ, Çatak, Sorguçkavak ve Arpalı okullarındaki 187 çocuğun kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenip kışlık giysi ihtiyaçlarının giderildiği proje kapsamında bugüne kadar 9 bin çocuğa destek sağlandı. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen ve her yıl bin çocuğun gülümsemesini kazanan Kardeşim Üşümesin projesi önümüzdeki dönemde de çocuklara destek sağlamaya devam edecek. - KARS

Bursa'dan Kars'a uzanan kardeş eli
Bursa'dan Kars'a uzanan kardeş eli
Bursa'dan Kars'a uzanan kardeş eli
Bursa'dan Kars'a uzanan kardeş eli

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ, Bursa, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'dan Kars'a uzanan kardeş eli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'dan Kars'a uzanan kardeş eli - Son Dakika
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