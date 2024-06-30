Bursa Kent Konseyi'nde Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Kent Konseyi'nde Yeni Başkan Seçildi

Bursa Kent Konseyi'nde gerçekleşen genel kurulda Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, yeni başkan seçildi. Genel kurulda ayrıca asil ve yedek Yürütme Kurulu üyeleri de belirlendi. Yeni başkan, katılımcı bir sistem oluşturarak tüm paydaşların görüşlerini aktaracaklarını ve Bursa'nın önceliklerini belirleyeceklerini söyledi. Ayrıca çevre meclisi oluşturulması ve doğal kaynakların korunması konularında çalışmalar yapılacağı da belirtildi.

30.06.2024 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkın hem yönetim hem de denetim mekanizmalarında yer alması ve katılımcı demokrasi anlayışını yaygınlaştırmayı hedefleyen Bursa Kent Konseyi'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Tek liste ile gerçekleşen genel kurulda Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi'nin yeni başkanı olurken 22'şer kişilik asil ve yedek Yürütme Kurulu üyeleri de delegelerin oylarıyla belirlendi.

Meslek odaları, sendikalar, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütlerinin bileşeni olduğu Bursa Kent Konseyi'nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kent Konseyi adına açılış konuşmasını yapan Elvan Atay Özkan, Bursa için başarılı projeler üretileceğine olan inancını vurgulayarak yoğun katılım nedeniyle delegelere ve konuklara teşekkür etti. Divan Başkanlığı'na Şazi Çavuşoğlu, divan üyeliklerine ise Cansu Barak ve Ahmet Keskin'in seçildiği genel kurulda, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

"Tüm paydaşların görüşlerini aktaracağı bir sistem kuracağız"

Bursa Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu olarak büyük bir sorumluluk yüklendiklerinin farkında olduklarını söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, bu görev için ciddi bir sorumluluk ve görev bilinci gerektiğini belirtti. Bu bilinçle ayrım yapmadan Bursa'daki tüm paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak yönetime aktarılacağı bir sistemi oluşturmak gerektiğini ifade eden Aksoy, "Bunun için oluşmuş bir sistem var. Ama Nilüfer'de olduğu gibi kentin tüm paydaşlarının, mahalle komiteleri aracılığıyla daha fazla katılım sağlayabileceği, daha fazla insana dokunabileceğimiz ya da daha fazla insanımızın, kent paydaşının görüşlerinin alınabileceği bir mekanizmayı oluşturmamız lazım. Onu birlikte konuşacağız" dedi.

Yönetim anlayışlarında önceliklerine değinen Aksoy, "Burası öncelikle tarım kenti. Sanayisi, turizmi, doğası ve sağlık altyapısı da var. Bursa'nın çeşitli kimlikleri var. Bu kimlikleri rakip olarak görmüyoruz. Birbirini destekleyen bir paydaş olarak görüyoruz. Hepsinin birlikte gelişmesini, sürdürülebilir olarak gelişmesini sağlayacak çalışmayı, projelendirmeyi, önerileri, kontrol mekanizmasını oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"İlk işlerimizden biri Çevre Meclisi'ni oluşturmak"

Aksoy, Bursa'nın çevre hassasiyetleri ile ilgili de ayrı bir parantez açarak, "Toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyabileceğimiz bir mekanizmayı birlikte oluşturacağız. Bursa Kent Konseyi'nde çevre meclisi oluşturulmamış. Çalışma grubu var ama ilk işlerimizden bir tanesi de Çevre Meclisi'ni oluşturmak. Bursa'nın doğal kaynaklarına ilişkin, sürdürülebilir kullanımına ilişkin görüşlerimizi ve projelerimizi oluşturup, 1/100 bin ölçekli planın yapım aşamasında önerilerimizi sunacağız. Denetleme görevini yapacağız. İlk etapta bu çalışmayı düşünüyoruz. Onun dışında asıl ve yedek demeden yürütme kurulumuzla birlikte oturup konuşacağız. Hocalarımız var, sendikalardan, meslek odalarından, muhtarlardan katılımcılar var. Onların görüşleri doğrultusunda 'Bursa'nın öncelikleri konusunda neler yapılabilir, neye ulaşmamız gerekiyor' bunları ilk etapta belirleyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından geçmiş dönem Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve geçmiş dönem Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ile birlikte yine geçmiş dönem meclis başkanlarına da verdikleri katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy'un başkanlığındaki asil Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Alparslan Türkkan, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Sebla Arın Ensarioğlu, Taner Çolakoğlu, Murat Demir, Erol Yılmazer, Sema Pamukçular, Canan Akın Erdem, Avukat Derya Aysel, Ayhan Zenbilci, Gökhan Aydın, Yeliz Toy, Dr. Ali Uçar, Ozan Ulusoy, Yüksel Ceylan, Dr. Alper Can, Dilek Yıldız Karakaş, Feridun Tetik, Burak Demirci, Nursel Demir, Bilge Gizir ve Serkan Durmuş.

Yürütme Kurulu yedek listesi ise Can Başaran, Dilek Üzümcüler, Ali Genç, Derya Şimşek Aksakal, Fatih Işık, Sebiha Yıldızalp, Uğur Onur Çinko, Ali Algın Köşkdere, Arca Atay, Aysel Gürel, Şengül Ceyhan, Serap Ala Çelik, Koray Köktürk, Suat Arvas, Nergis Döner, Mesut Özkeser, Kerim Bayramoğlu, Tayfun Kırmızıtoprak, Eren Yaşar, Tahir Adıman, Kadriye Sarıbıyık ve Sevilay Karaca'dan oluştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ertuğrul Aksoy, Kent Konseyi, Bursa, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Kent Konseyi'nde Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:32:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Kent Konseyi'nde Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement