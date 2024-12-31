BursaRay Seferleri Yılbaşı Gecesi Uzatıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık yılbaşı gecesi BursaRay seferlerinin sabaha kadar, T1 Hattı ve belirli otobüs hatlarında ise seferlerin gece 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık yılbaşı gecesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde yeni yılı karşılamaları hedefiyle ulaşımda seferlerin uzatıldığını açıkladı. BURULAŞ'tan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BursaRay seferlerimizle sabaha kadar sizinleyiz. T1 Tramvay Hattı ile 02.00'ye kadar sizinleyiz. Belirli otobüs hatlarımızla 02.00'ye kadar sizinleyiz. Terminalden şehir merkezine giden araçlarımızı; 30 dakika aralıklara düşürerek 02.00'ye kadar uzattık. Yoğunluğa karşı ek seferlerimizle hazırda bekliyoruz. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz." - BURSA