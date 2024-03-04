Büyükşehir'den Vergi Haftası'nda bin 100 personele bisiklet
GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Başkanlığı, Defterdarlık ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda görev yapan bin 100 personele bisiklet dağıtıldı.
Kentteki bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak, hareketli yaşama günlük yaşamda kalıcı bir nitelik kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin başta çocuklar ve gençler olmak üzere çeşitli meslek kollarına yönelik bisiklet dağıtımı devam ediyor. Bu kapsamda 26 Şubat-3 Mart tarihlerini kapsayan Vergi Haftası münasebetiyle Vergi Dairesi Başkanlığı, Defterdarlık ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda görevli bin 100 personel için bisiklet dağıtım töreni düzenlendi.
Vergi Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra, TBMM İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Vergi Dairesi Başkanlığı, Defterdarlık ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı kurum amirleri ve personelleri bulundu.
"Yeni bir dünya var artık"
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada personellerin Vergi Haftası'nı kutlayarak, "Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Artık kas dönemi bitti. Kasa dönemi de bitti. Biz kafa dönemindeyiz. Kafa dönemi dediğimizde yetişmiş insan gücüdür, beşeri sermayedir. Artık zenginliğin tanımı da değişiyor. Ne kadar petrolün ya da ne kadar doğalgazının olduğunun artık bir önemi yok. Bu kıstasları baz alan dönem eski dünya idi. Bilgi ekonomisinde bilgiyi üreten, bilgiyi kullanan, bilgiyi yaşam kalitesine entegre eden yeni bir dünya var artık" dedi.
Konuşmasının ardından Başkan Şahin, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri sunum eşliğinde anlattı.
"Başkan Şahin, ince ve naif düşüncelidir"
TBMM İdari amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise bu haftanın vergi dairesi ve başkanlığında çalışan personeller için özel bir hafta olduğunu ifade ederek, "Devletin yürütebilmesi ve muktedir olabilmesi toplayabildiği güce bağlıdır. Bu güç, siz değerli personellerin topladığı verdilerden kaynaklanıyor. Devlet vatandaşa götürdüğü hizmeti topladığı vergilerle gerçekleştiriyor. Siz de bu işin aracısısınız. Bu anlamda her birinize teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ince ve naif düşüncelidir. Başkanımızın dağıttığı bisikletlerle vatandaşımız hem sağlıklı yaşayacak hem de istenmeyen kilolarından kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.
"Teknolojinin en önemli dezavantajı hareketsiz yaşam"
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer de gelişen dünyada teknolojinin hızla ilerlediğini aktararak, "Bu teknolojilerin avantajı olduğu kadar maalesef dezavantajları da var. En önemli dezavantajı da sunduğu hareketsiz yaşam. Dünyanın en sağlıklı yeşil ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaştırılması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öncülüğünde başlatılan kampanyada Vergi Dairesi Başkanlığı, Defterdarlık ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı personellerine bisiklet dağıtımı talebimize olumlu dönüş yapan Başkan Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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