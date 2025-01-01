Bursa'da Yeni Yıl Sabahı Ulucami'de Namaz ve Çorba İkramı - Son Dakika
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Bursa'da Yeni Yıl Sabahı Ulucami'de Namaz ve Çorba İkramı

Bursa\'da Yeni Yıl Sabahı Ulucami\'de Namaz ve Çorba İkramı

Bursalılar, yeni yılın ilk sabahında tarihi Ulucami'ye akın ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulucami ve Emir Sultan Cami'nde kılınan sabah namazı sonrasında sıcak çorba ikramında bulunuldu.

01.01.2025 14:33  Güncelleme: 14:36
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Bursalılar, yeni yılın ilk sabahında tarihi Ulucami'ye akın ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulucami ve Emir Sultan Cami'nde kılınan sabah namazı sonrasında sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Bursa'da yılın ilk sabah namazında binlerce kişi, Bursa'daki tarihi camilere akın etti. İslam aleminin en yüksek mertebedeki 5'inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Bursa Ulucami, 2025'in ilk sabahında Bursalıların en çok ilgi gösterdiği cami oldu. Yoğunluk nedeniyle cami içinde yer bulamayan vatandaşların büyük bir kısmı ise soğuğa aldırış etmeden sabah namazını cami bahçesinde kıldı. Namaz sonrası şehitler ve İsrail'in zulmü altındaki Gazzeliler için dua edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de sabah namazı sonrası Ulucami ve Emir Sultan Cami'nde vatandaşlara 7000 kişilik sıcak çorba ikramında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, çorba dağıtıp, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. 2025'in ilk sabahında vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Saldız, "Halkımız burada birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiledi. 2025 yılının mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Yeni Yıl Sabahı Ulucami'de Namaz ve Çorba İkramı - Son Dakika

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