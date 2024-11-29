Buz Tutan Girlevik Şelalesi - Son Dakika
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Buz Tutan Girlevik Şelalesi

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Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, soğuk havayla donarak muhteşem görüntüler sundu.

29.11.2024 08:21
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Buz tutan Girlevik Şelalesi böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 2-3 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı. 21 Ekim 2021'de 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen şelale, doğayla baş başa kalmak ve şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için vazgeçilmez bir adres. Özellikle kışın oluşan buz sarkıtları, bölgeyi adeta bir kartpostala dönüştürüyor. Girlevik Şelalesi, doğaseverlerin her mevsim ziyaret edebileceği, Erzincan'ın doğal güzellikleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Öte yandan, buz tutan Girlevik Şelalesi İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından droneyle havadan görüntülendi.

Buz Tutan Girlevik Şelalesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buz Tutan Girlevik Şelalesi - Son Dakika

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