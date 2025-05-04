Çakar kullanan sürücüye 276 bin TL ceza

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uygusuz şekilde ışıklı ve çakar sistemi kullandığı tespit edilen aracın sürücüsüne 276 bin 344 TL ceza uygulanırken ehliyetine de 1 ay süre il el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesinde yapılan uygulamalar sırasında 'Uygunsuz Şekilde Işıklı ve Sesli Çakar Sistemi' kullanan bir araç durduruldu. Araç sürücüsü ve sahibine trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 276 bin 344 TL cezai işlem uygulandı, sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konuldu ve araç da 30 gün süre ile trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehdit eden yetkisiz olarak ışıklı ve sesli uyarı işareti/geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi amacıyla sürdürdüğümüz denetimler aralıksız devam edecektir" denildi.